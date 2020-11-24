YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Yabancı uyruklu öğrenciler en iyi şekilde ağırlanıyor

Yabancı uyruklu öğrenciler en iyi şekilde ağırlanıyor

KARABÜK HABERLERİ  | 24.11.2020 16:55 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkelerine gidemeyen yabancı uyruklu öğrenciler Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Hubbi Hatun Yurdu’nda ağırlanıyor.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Hubbi Hatun Yurdu’nda kalan yabancı uyruklu öğrenciler, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında konforlu hizmet veriliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkelerine gidemeyen yabancı uyruklu öğrenciler Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Hubbi Hatun Yurdu’nda ağırlanıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Hubbi Hatun Yurdu’nda kalan yabancı uyruklu öğrenciler, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında konforlu hizmet veriliyor. Öğrenciler ayrıca internet ve kantin hizmetleri imkanlarından da yararlanabiliyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin ve Yurt Şube Müdürü Nurşen Köseoğlu ile birlikte Hubbi Hatun Yurdu’nu ziyaret ederek yurt yönetiminden bilgi aldı.
Yurtta kalan öğrencileri en iyi şekilde ağırlamak için devletin tüm imkanlarını sunduklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven öğrencilerle sohbet etti.
Yabancı öğrenciler ise kendilerine sunulan hizmetlerden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, Güven’e ve personellere teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İşine bak Victoria!' 'İşine bak Victoria!'
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
1/

Karabük Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
06:11
Sabah
07:41
Öğle
12:41
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:56

Karabük Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Salı

Nurcan Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Huzur Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.