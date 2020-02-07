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Yabancı uyruklu öğrenciler güzel Kur’an okumak için yarıştı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 07.02.2020 13:40 | Son Güncelleme

Dünyanın farklı ülkelerinden eğitim almak için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine (KAEÜ) gelen öğrenciler, "Güzel Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışması"nda ter döktü.Ahi Evran Uluslararası Öğrenci Derneği, Kırşehir Müftülüğü ve KAEÜ iş birliğiyle Hoca Ahmet Yesevi Camisi’nde gerçekleştirilen yarışmaya, Sudan, Mali, Moritanya, Yemen ve Afganistan’dan 9 öğrenci katıldı.Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencilerin Kur’an-Kerim’e ilgisinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.Öğrencilerin gönül elçisi olduğunu belirten Müftü Yaman, "Türkiye’den gidince bulunduğunuz ülkelerde ümmet bilincini bizim gönül elçilerimiz olarak bir ömür boyu devam ettireceksiniz.

Yabancı uyruklu öğrenciler güzel Kur’an okumak için yarıştı

Dünyanın farklı ülkelerinden eğitim almak için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine (KAEÜ) gelen öğrenciler, "Güzel Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışması"nda ter döktü.
Ahi Evran Uluslararası Öğrenci Derneği, Kırşehir Müftülüğü ve KAEÜ iş birliğiyle Hoca Ahmet Yesevi Camisi’nde gerçekleştirilen yarışmaya, Sudan, Mali, Moritanya, Yemen ve Afganistan’dan 9 öğrenci katıldı.
Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencilerin Kur’an-Kerim’e ilgisinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Öğrencilerin gönül elçisi olduğunu belirten Müftü Yaman, "Türkiye’den gidince bulunduğunuz ülkelerde ümmet bilincini bizim gönül elçilerimiz olarak bir ömür boyu devam ettireceksiniz. Sizler aracılığıyla ümmet birliği daha da pekişecek. Amacımız, kitabımızdaki, ’müminler kardeştir’ sözünü sizlerin sayesinde gerçekleştirmek”dedi.
Yarışmada, jürinin değerlendirmesi sonucu Yemenli Zahid Ahmed birinciliği elde etti.

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