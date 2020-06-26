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Yabancı uyruklu öğrencilerden Rektör Elmacı’ya teşekkür

AMASYA HABERLERİ  | 26.06.2020 19:21 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını dolayısıyla ülkelerine dönemeyip Amasya’da kalmaya devam eden Amasya Üniversitesinin yabancı uyruklu öğrencileri, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan Rektör Prof.

Yabancı uyruklu öğrencilerden Rektör Elmacı’ya teşekkür

Korona virüs salgını dolayısıyla ülkelerine dönemeyip Amasya’da kalmaya devam eden Amasya Üniversitesinin yabancı uyruklu öğrencileri, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı’ya teşekkür ettiler.
Öğrencilerine ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını belirten Rektör Elmacı, “Öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatabilmeleri için gerekli maddi manevi önlemlerimizi aldık. Öğrencilerimiz bizlerin de çocukları, eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine ve ailelerine sağlıklı bir şekilde dönmeleri en büyük temennimizdir” dedi.
Elmacı, “Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de derinden etkileyen bu pandemi sürecini el birliği ile aşabilmek için lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim, maskesiz sokağa çıkmayalım, sağlıklı kalalım” diye konuştu.

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