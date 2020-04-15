Yabancı uyruklu öğrencilere yemek yardımı

-Menteşe Belediyesi tarafından korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine yemek yardımında bulunuldu.

Menteşe Belediyesi aşevinde hazırlanan yemekler, ekipler tarafından Kötekli mahallesinde ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilere ulaştırıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde okuyan ve ülkelerine gidemeyen yabancı uyruklu öğrenciler için Menteşe Belediyesi yemek dağıtımı yaptı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Daha önce de korona virüs (Covid-19) karantinası nedeniyle memleketlerine gidemeyen üniversite öğrencilerimize yemek yardımında bulunmuştuk. Bugün de üniversite okumak için farklı ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrenci kardeşlerimize yemek yardımında bulunduk. Özellikle bu süreçte Menteşe’de ikamet eden hiç kimsenin mağdur olmaması için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Covid-19 salgın dönemini halkımızın sağduyusu ile hep birlikte atlatacağız” dedi.



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