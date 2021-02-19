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Yabancı uyruklu şahısların bulunduğu araçta kilo 37 gram skunk ele geçirildi

19.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Yabancı uyruklu şahısların bulunduğu araçta kilo 37 gram skunk ele geçirildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından durdurulan ve içerisinde abancı uyruklu şahısların bulunduğu iki otomobilin birinin bagajında 1 kilo 37 gram skunk diye adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından durdurulan ve içerisinde abancı uyruklu şahısların bulunduğu iki otomobilin birinin bagajında 1 kilo 37 gram skunk diye adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Dinar ilçesi girişinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphe üzerine içerisinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu 2 otomobili durdurdu. Araçlarda arama yapan ekipler otomobillerin birinin bagajında 1 kilo 37 gram skunk diye adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayın ardından araçlardaki I.T, K.I, M.T. ve M.G., gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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