YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Yabancı uyruklu şahsın evinden 181 parça kaçak eşya çıktı

Yabancı uyruklu şahsın evinden 181 parça kaçak eşya çıktı

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.08.2020 17:56 | Son Güncelleme

Denizli’ye telefon malzemeleri kaçak yollar ile getiren ve satışına gerçekleştiren yabancı uyruklu şahsa operasyon düzenlendi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri yasa dışı yollarla yurda kaçak telefon malzemeleri getiren yabancı uyruklu şahsı tespit etti.

Denizli’ye telefon malzemeleri kaçak yollar ile getiren ve satışına gerçekleştiren yabancı uyruklu şahsa operasyon düzenlendi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri yasa dışı yollarla yurda kaçak telefon malzemeleri getiren yabancı uyruklu şahsı tespit etti. bir süre takibe alınan şahsın adresine KOM ekipleri operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu şahsın evinde yapılan aramada 57 adet kulaklık, 55 adet cep telefonu şarj cihazı ve 69 adet USB kablosu olmak üzere181 adet kaçak eşya ele geçirildi. Yabancı uyruklu şahıs ise gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Tehlike saçıyorlar!' O araştırmada ürküten sonuç 'Tehlike saçıyorlar!' O araştırmada ürküten sonuç
Kuryenin şakası canından ediyordu! Kuryenin şakası canından ediyordu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan 10 numara transfer

Kayserispor’dan 10 numara transfer

GÜNCELLEME - Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

GÜNCELLEME - Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı

Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

Denizli Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:14
Öğle
13:13
İkindi
16:58
Akşam
20:02
Yatsı
21:25

Denizli Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Adalı Eczanesi
Merkezefendi
Derya Eczanesi
Merkezefendi
Gözde Gündüz Eczanesi
Merkezefendi
Sağlık Eczanesi
Merkezefendi
Ayduran Eczanesi
Pamukkale
Candeniz Eczanesi
Pamukkale
Köseler Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.