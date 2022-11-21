YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yabancı uyruklulara sahte belge düzenleyen 2 şüpheli yakalandı

Yabancı uyruklulara sahte belge düzenleyen 2 şüpheli yakalandı

21.11.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü’nde düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklulara sahte ikamet belgesi düzenleyen 2 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklulara sahte belge düzenleyen 2 şüpheli yakalandı

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarda, “deport kaldırma” ve “garantili ikamet izni çıkarma” gibi paylaşımlar yapıldığını belirledi.

Düzenledikleri sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere belge hazırlayan N.C. ve B.Y. adlı 2 şüphelinin adres bilgileri tespit edildi. Yapılan incelemede, uluslararası bir şebekeye bağlı hareket ettiği değerlendirilen 2 şüpheli, 18 Kasım’da Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi’ndeki adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. İş yerinde yapılan denetimlerde N.C.’ye ödenmeyen faturalar için 32 bin, sigortasız işçi çalıştırmaktan da 25 bin lira olmak üzere 57 bin lira cezai işlem uygulandı. Ruhsatsız iş yeri de mühürlenerek faaliyetine son verildi. Yakalanan B.Y. ve iş yeri sahibi N.C. adlı 2 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultangazi’de çalılık alanda korkutan yangınSultangazi’de çalılık alanda korkutan yangın
Anahtar Kelimeler:
sahtecilik

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Kasım Salı

İmsak
06:23
Sabah
07:52
Öğle
12:55
İkindi
15:25
Akşam
17:48
Yatsı
19:12
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.