Yabancı uyrukluların kaldığı evde bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Ilıca Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu şahıslar arasında başlayan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüşünce, çıkan arbedede 3 kişi bıçaklandı. Ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybederken, yaralı 2 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybeden ismi öğrenilemeyen şahsın cenazesi, nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli tıp kurumuna gönderildi. Cinayet olayı ile alakalı soruşturma polis ekiplerince genişletilerek sürdürülüyor.

