YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Yabancı uyrukluların kaldığı evde bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Yabancı uyrukluların kaldığı evde bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

21.11.2023 10:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı apartman dairesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yabancı uyrukluların kaldığı evde bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Ilıca Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu şahıslar arasında başlayan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüşünce, çıkan arbedede 3 kişi bıçaklandı. Ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybederken, yaralı 2 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybeden ismi öğrenilemeyen şahsın cenazesi, nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli tıp kurumuna gönderildi. Cinayet olayı ile alakalı soruşturma polis ekiplerince genişletilerek sürdürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de çocuklar etkinlik dolu tatil yaptıBalıkesir’de çocuklar etkinlik dolu tatil yaptı
Nemrut Kalderası’nın yeni müdavimleri tespit edildiNemrut Kalderası’nın yeni müdavimleri tespit edildi
Yunusemre kendi elektriğini üretecekYunusemre kendi elektriğini üretecek
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 21 Kasım Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:48
Öğle
12:54
İkindi
15:28
Akşam
17:51
Yatsı
19:13

Bursa Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Salı

Esenevler eczanesi
Yildirim
Güzelyali eczanesi
Mudanya
Sezer eczanesi
Karacabey
Hülya eczanesi
Inegol
Uysal eczanesi
Iznik
Feyzan eczanesi
Yildirim
Gonca eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.