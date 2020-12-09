Yabancılar Çarşısı esnafının umudu vatandaş

Samsun Yabancılar Çarşısı Derneği Başkanı Alaaddin Sayın, pandemi sürecinde işlerin çok düştüğünü belirterek, vatandaşların internet yerine küçük esnaftan alışveriş yapması gerektiğini söyledi.

İnternet üzerinden yapılan alışveriş kampanyalarında dünyada 1. sırada yer alan Türkiye’de vatandaşlar küçük esnaf yerine dev kampanyaları tercih ediyor. Pandemi sürecinde birçok esnafın siftah dahi yapamadan günü kapattığını ifade eden Alaaddin Sayın, çarşılarındaki güvenlik ve sağlık önlemlerinin en üst seviyede olduğunu açıkladı.

“Siftah yapmadan evine giden birçok esnaf var”

Korona virüsünün çarşı esnafını olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Alaaddin Sayın, “Virüs ülkemize girdiğimizden beri pazarda işler çok kötü. Özellikle giyim sektörü bundan çok etkilendi. Büyük firmalar internet üzerinden sürekli kampanya yaparak satışlarına devam ediyorlar. Bu kampanyaları küçük esnafımız yapamıyor. Bizler de halkımızdan küçük esnafa destek olmasını istiyoruz. Siftah yapmadan giden birçok esnafımız var. Virüs korkusundan inşalar alışveriş yapmazken, yaş sınırlaması da işlerin düşmesinde etkili oldu. Dışarı çıkan vatandaşlar da alışveriş için interneti tercih ettikleri için esnafımız mağdur oluyor” dedi.