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Yabancılara Türkçe öğretimi

MALATYA HABERLERİ  | 29.12.2020 13:00 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) bünyesinde “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı” çevrim içi düzenlenecek.Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında deneyim kazanmak isteyenler ile hâlihazırda söz konusu alanda çalışan öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerine katkı sunma gayesini taşıyan program kapsamında kursiyerler, 25 Ocak 2021- 12 Şubat 2021 tarihleri arasında hafta içi her gün alanında uzman akademisyenlerin vereceği teorik ve uygulamalı eğitimlere katılacak.

Yabancılara Türkçe öğretimi

Malatya İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) bünyesinde “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı” çevrim içi düzenlenecek.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında deneyim kazanmak isteyenler ile hâlihazırda söz konusu alanda çalışan öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerine katkı sunma gayesini taşıyan program kapsamında kursiyerler, 25 Ocak 2021- 12 Şubat 2021 tarihleri arasında hafta içi her gün alanında uzman akademisyenlerin vereceği teorik ve uygulamalı eğitimlere katılacak. Bütün eğitimler pandemi koşulları gereği çevrim içi ortamda Google Meet programı ile yürütülecek.
"Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı"na katılmak isteyenlerin 13 Ocak’a kadar başvurmaları gerektiği vurgulanırken, sözü edilen eğitimle ilgili ayrıntılı bilginin üniversiteden alınabileceği kaydedildi.

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