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  4. Yabancıların gözdesi Erciyes

Yabancıların gözdesi Erciyes

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’e gelen yabancı turistlerle görüştü. Başkan Büyükkılıç, Başkan Büyükkılıç, 20 günde Kayseri’ye dört ülkeden 13 charter sefer yapıldığını ve İstanbul aktarmalı olarak da çok sayıda yabancı turistin Erciyes’e geldiğini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’e farklı ülkelerden gelen yabancı turistlerle görüşerek Erciyes ve Kayseri ile ilgili görüşlerini sordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, görüştüğü misafirlere Kayseri’yi tercih sebepleri, hangi yolla Erciyes’i öğrendikleri ve Kayseri mutfağını nasıl buldukları ile ilgili sorular yöneltti. Başkan Büyükkılıç ile tanışmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren misafirler, Erciyes’in mekanik tesisleri ve pistlerini çok beğendiklerini, Kayseri’ye ve Kayseri mutfağına hayran kaldıklarını belirttiler.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’e charter seferlerle yabancı turistlerin gelmeye devam ettiğini söyledi. 20 Aralık’ta başlayan charter seferler kapsamında Rusya, Ukrayna, Polonya ve Belarus’tan bugüne kadar 13 uçağın Kayseri’ye geldiğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, kış sezonu boyunca charter seferlerin devam edeceğini belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes’e sadece charter seferlerle değil İstanbul aktarmalı olarak da dünyanın pek çok ülkesinden turistlerin geldiğini sözlerine ekledi.

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