YURTHABER
  4. Yabancıya konut satışında yeni rekorlar yolda

Yabancıya konut satışında yeni rekorlar yolda

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

Reagroups Gayrimenkul Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Soner Keleş: -"Yabancıların 2019 yılında satın aldığı 45 bin 483 adet konut, yabancıya konut satışında tarihin en yüksek yılı olarak kayıtlara geçti" -"Geçen yıl gerçekleşen konut satışı göz önüne alındığında yüzde 15’lik artış, yabancıların konuta ilgisinin artarak devam ettiğinin işareti"

İSTANBUL (AA) - Reagroups Gayrimenkul Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Soner Keleş, yabancıya konut satışının 2020 yılında da artarak devam edeceğini söyledi.

Beyttürk iştiraki Reagroups'tan yapılan açıklamaya göre, konut satışlarında yabancı yatırımcı oranındaki artış sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Reagroups Gayrimenkul Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Soner Keleş, yabancıların 2019 yılında satın aldığı 45 bin 483 adet konutun yabancıya konut satışında tarihin en yüksek yılı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Geçen yıl gerçekleşen konut satışı göz önüne alındığında yüzde 15’lik artışın yabancıların konuta ilgisinin artarak devam ettiğinin bir işareti olduğuna değinen Keleş, bu hareketliliğin 2020 yılında da süreceğinin sinyalini verdiğini belirtti.

Ülkemizde gayrimenkul sektöründe yabancıya konut satışının, gerçekleşen toplam satış içerisindeki payının halen yüzde 3,5 seviyelerinde olduğunu söyleyen Keleş, yabancıya konut satışında dünyanın en büyük pazarlarından biri olan İspanya’da, yıllık 100 bin konutun yabancıya satıldığını, Türkiye’de ise bu sene yabancıya konut satış adedinin 60 bine yaklaşmasının beklendiğini ifade etti.

Keleş, "Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de henüz kat edilmesi gereken daha çok yol var. Hükümetin yabancının konut edinimindeki teşviklerinin genişletmesi ve yabancıya ev satan şirketlere ihracatçılar gibi fuar, tanıtım ve pazarlama desteği verilmesi ile birlikte sektör daha da hızlı büyüyecek." dedi.

- Türkiye ekonomisi de kazanıyor

Türkiye’de ihracat dışında döviz getirisinde potansiyeli en yüksek ürünlerinden birisin de gayrimenkul olduğunu belirten Keleş, "Türkiye’den konut alan yabancıların diğer sektörlere de sağlayacağı faydalar ile bu sektör geniş bir alana hitap etmektedir. Gayrimenkul satın alan yabancının çocuğunu Türkiye’de okutacak olmasının yanı sıra tedavisini de Türkiye’de alacak, ticaretini Türkiye ile yapacak, turistik amaçlı Türkiye’ye gelmeye devam edecek.

Özellikle İstanbul’da markalı konut projeleri, yabancı yatırımcıların beklentilerine uygun olarak yüksek katma değer ve prestij arayışlarını karşılayarak büyük talep görüyor. Yatırımcıların ülkemize yatırım yapmalarını kolaylaştıran yeni düzenlemelerin etkisiyle sadece gayrimenkul sektörü değil, Türkiye ekonomisi de kazanıyor." yorumunu yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı
Uğur Mumcu Kadıköy’de anılacakUğur Mumcu Kadıköy’de anılacak
Maltepe’de Çocuk Şenliği masal ile şenlendiMaltepe’de Çocuk Şenliği masal ile şenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyttürk Konut Satışı reagroups

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Başkan Ataç derneklerle buluştu

Başkan Ataç derneklerle buluştu

Fen İşlerinden köprü imalatı

Fen İşlerinden köprü imalatı

Göcek Tüneli’ne zam geldi

Göcek Tüneli’ne zam geldi

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Şoförden örnek davranış

Şoförden örnek davranış

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:47
Sabah
08:17
Öğle
13:20
İkindi
15:51
Akşam
18:14
Yatsı
19:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Küçükçekmece kışa hazır

Küçükçekmece kışa hazır

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.