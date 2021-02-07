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Yabani kuşlar için doğaya yem bırakıldı

07.02.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bıraktı.Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bıraktı.
Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Kentin deniz kıyısında bulunan ilçelerinde farklı bölgelerde yapılan çalışmalarda, martılar başta olmak üzere birçok yabani kuşun yiyebileceği yemler ekiplerce doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, zorlu kış aylarında, yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmasının devam edeceği ifade edildi.

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