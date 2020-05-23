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Yabani otlar temizleniyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.05.2020 14:00 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, yabani otlar ile mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki rutin temizlik görevleri ile birlikte yabani otların biçim işlerini de hız kesmeden sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, yabani otlar ile mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki rutin temizlik görevleri ile birlikte yabani otların biçim işlerini de hız kesmeden sürdürüyor. Daha temiz bir Tepebaşı için çalışmalarını bölge genelinde sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; Fevzi Çakmak, Şarhöyük, Zafer, Tunalı, Fatih, Kumlubel, Ömerağa, Bahçelievler, Güllük, Eskibağlar, Yenibağlar, Ertuğrulgazi ve Çamlıca mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi. Gerek kaldırım kenarlarında gerekse boş arazilerde bulunan yabani otlar temizlenirken rutin temizlik çalışmaları da devam ediyor. Mahalle sakinleri de yapılan temizlik çalışmalarından ötürü memnuniyetini belirtiyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yabani ot temizleme çalışmalarının Batıkent, Uluönder, Zincirlikuyu, Şirintepe, Yeşiltepe, Sütlüce, Esentepe mahalleleri ile devam edeceğini bildirdi.

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