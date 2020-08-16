Yabani tavşan avına ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, denetime çıkan milli park görevlileri yaban tavşanı avı yaptığı iddia edilen 3 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma faaliyetlerine yönelik rutin denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Ekipler, denetim esnasında yasak olmasına karşın 3 şahsın kaçak olarak yaban tavşanı avladığını belirledi.

Şahıslara cezai işlem uygulayan ekipler, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 cansız tavşana ise el koydu.

Diğer yandan, Beyşehir Milli Parklar Şefliği görevlileri, gece saatlerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde ise bıldırcın avında kullanıldığı belirtilen bıldırcın sesi çıkaran bir düzenek ele geçirdi.



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