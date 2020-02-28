Yağ atıkları projesi Uğur Okulları öğrencilerine başarı getirdi

İSTANBUL (AA) - Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü Robotik Takımı U-VENGERS, 98 ülkeden 40 bin takımın katıldığı First Lego League uluslararası turnuvasının İzmir ayağına "Yağı ver, suyu kurtar" projesi ile damga vurdu.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Bilim Kahramanları Derneği tarafından, "Bilim Kahramanları Buluşuyor" sloganıyla düzenlenen turnuvanın 16'ncısı, "Şehri Şekillendir" temasıyla gerçekleştirildi.

İzmir'de, 22 Şubat'ta düzenlenen üçüncü İzmir yerel turnuvasında yarışan Gaziemir Kampüsü Fen Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Robotik Takımı U-VENGERS, "Yenilikçi Çözüm" dalında Türkiye adayı seçildi. Takım 14-15 Mart'ta İzmir'de yapılacak First Lego League 16'ncı Ulusal Turnuvası'nda yarışmaya da hak kazandı.

Türkiye'de yağ atıklarının toplanması konusunda halkın bilinçlenmesi ve soruna çözüm bulunmasını hedefleyen takım, atık yağlarını atılabileceği yakın noktalara yerleştirilecek sensörlü tanklar sayesinde yağ atıklarının toplanması alışkanlığının kazandırılmasını amaçlıyor. Ayrıca yağların toplanma sürecinde, tanklardaki teknoloji sayesinde yerel yönetimlere de yardım edilmesi hedefleniyor.

Her yıl gençlerin kendilerini topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini sağlayan turnuva süreci devam ediyor.

