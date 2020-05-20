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Yağcılariçi’nde bayram hareketliliği

AYDIN HABERLERİ  | 20.05.2020 14:42 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Yağcılariçi Çarşısı’nda Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor.Korona virüsü salgını dolayısıyla uzun bir süre sessizliğe bürünen Yağcılariçi Çarşısı, bugünlerde hareketli saatler yaşıyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Yağcılariçi Çarşısı’nda Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor.
Korona virüsü salgını dolayısıyla uzun bir süre sessizliğe bürünen Yağcılariçi Çarşısı, bugünlerde hareketli saatler yaşıyor. Yol düzenlemesi ve sıfır işgaliye ile apayrı bir görünüme kavuşan çarşıda vatandaşlar bayram öncesi alışveriş yoğunluğu oluşturdu. Ramazan Bayramı’nda uygulanacak olan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, vatandaşlar eski alışkanlıklarından vazgeçemedi. Özellikle çarşı içindeki giyim mağazaları önünde kalabalıklar oluştu. Polis ekipleri çarşı içinde devriye gezerek sosyal mesafe ve maske takma uyarılarında bulundu.

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