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Yağcılariçi’nin yeni çehresine kavuşması için çalışmalara başlandı

AYDIN HABERLERİ  | 11.03.2020 12:09 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, sıfır işgaliye uyguladığı Yağcılariçi’nde parke yenileme çalışmalarına başladı.

Efeler Belediyesi, sıfır işgaliye uyguladığı Yağcılariçi’nde parke yenileme çalışmalarına başladı. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, çalışmaları yerinde inceledi.
Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ramazanpaşa Mahallesi Umut ve Sevgi Caddesi’nde (Yağcılariçi) yolları yeniliyor. Vatandaşın takdirini toplayan sıfır işgaliye uygulaması ile nefes alan caddenin, Fen İşleri Müdürlüğü’nce yapılan çalışmaların ardından yeni ve güzel bir görünüme kavuşması bekleniyor.
Yağcılariçi’ne giderek çalışmaları inceleyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ekiplerden bilgi aldı. Vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Atay çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini ve tamamlanmasının ardından Yağcılariçi’nin modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.
Başkan Atay, “Bize güvenerek Efeler’i emanet eden halkımıza hizmet etmek ve Efeler’i yaşanabilir bir marka kent yapmak için gece gündüz ekiplerimiz ile birlikte çalışıyoruz. Yaklaşık 9 ay önce Yağcılariçi esnafımızı bilgilendirip yılbaşında ise alandaki işgaliyeleri kaldırdık. Ekiplerimiz yaklaşık bir ay boyunca burada çalışacaklar. Yağcılariçi’ni yeni görünümü ile Efeler’in cazibe noktalarından biri haline getireceğiz” dedi.
Yağcılariçi’nde 2 bin 200 metrekarelik alanda çalışmaların gece-gündüz büyük bir özveri ile devam ettiğinin altını çizen Başkan Atay, vatandaşın mağduriyet yaşamaması için söküm çalışmalarının ekipler tarafından akşam saatlerinde yapıldığını vurguladı. Efeler Belediye’sinden SMS ile yapılan açıklamada çalışmaların, bir ay kadar devam edeceği duyuruldu.

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