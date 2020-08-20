YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Yağışa rağmen şehir hastanesi için sabaha kadar çalıştılar

Yağışa rağmen şehir hastanesi için sabaha kadar çalıştılar

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.08.2020 10:27 | Son Güncelleme

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, "Yeni Yapılan Şehir Hastanesinin Altından Geçen İçme Suyu İsale Hatlarının İrtibatı ve Deplase Çalışması" işi için yağmur altında 24 saat aralıksız çalıştı.TESKİ Genel Müdürlüğünce, "Yeni Yapılan Şehir Hastanesinin Altından Geçen İçme Suyu İsale Hatlarının İrtibatı ve Deplase" çalışması başlatıldı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, "Yeni Yapılan Şehir Hastanesinin Altından Geçen İçme Suyu İsale Hatlarının İrtibatı ve Deplase Çalışması" işi için yağmur altında 24 saat aralıksız çalıştı.
TESKİ Genel Müdürlüğünce, "Yeni Yapılan Şehir Hastanesinin Altından Geçen İçme Suyu İsale Hatlarının İrtibatı ve Deplase" çalışması başlatıldı. İki noktada başlayan planlı çalışmada TESKİ ekipleri 7/24 esasıyla hız kesmeden çalıştı.
TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz Süleymanpaşa’da "Yeni Yapılan Şehir Hastanesinin Altından Geçen İçme Suyu İsale Hatlarının İrtibatı ve Deplase Çalışması" işini yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında mesai arkadaşlarından bilgi alan Genel Müdür İçöz, gece boyunca mesai kavramı olmaksızın 7/24 çalışacak olan TESKİ ekiplerine işlerinde kolaylıklar diledi.

Yağmura rağmen sabaha kadar çalıştılar
Gece saatlerinde başlayan yağmura rağmen zor şartlarda çalışan TESKİ ekipleri, "Yeni Yapılan Şehir Hastanesinin Altından Geçen İçme Suyu İsale Hatlarının İrtibatı ve Deplase Çalışması" işinde bağlantı çalışmalarında sabah saatlerine kadar aralıksız çalıştı. Yapılan aralıksız çalışmalarda su kesintisi yaşanmayacak şekilde deplase çalışmaları sona erdi.

“TESKİ personelimizi tebrik eder gözlerinden öpüyorum”
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bölgede incelemede bulunarak sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, “Günaydın Sevgili Tekirdağlı Hemşehrilerim. Günaydın sabah saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağışa rağmen şehir şebekemizin Yeni Şehir Hastanesinin altında kalan bölümünde İçme Suyu İsale Hatlarının İrtibatı ve Deplase çalışmaları TESKİ tarafından 24 saatlik üstün çalışma ve alınan tedbirler neticesinde hiç su kesintisi yaşanmayacak şekilde planlayarak başarılı bir şekilde deplase etmiş bulunuyoruz. Çalışmalarda emeği geçen tüm TESKİ personelimizi tebrik eder, gözlerinden öpüyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Kayserispor Anthony’i kiralık gönderdi
Kayserispor Anthony’i kiralık gönderdi
SAÜ sosyal medyada birinci sırada
SAÜ sosyal medyada birinci sırada
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
AK Parti Van Milletvekili Arvas’tan vatandaşlara ‘sorumluluk’ çağrısı
AK Parti Van Milletvekili Arvas’tan vatandaşlara ‘sorumluluk’ çağrısı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:43
Sabah
06:18
Öğle
13:18
İkindi
17:05
Akşam
20:09
Yatsı
21:37

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Gündüz Eczanesi
Cerkezkoy
Lokman Hekim Eczanesi
Corlu
Çorlu Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Halk Eczanesi
Kapakli
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Hilal Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Karakol inşaatı yükseliyor
Karakol inşaatı yükseliyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi
TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi
Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı
Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.