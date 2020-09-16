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Yağışın ardından derede elleriyle balık tuttular

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.09.2020 11:28 | Son Güncelleme

Denizli’de geçtiğimiz günlerde kent merkezinde ve ilçelerde etkili olan yağışın ardından piknik alanına giden vatandaşlar, Hançalar Deresi’nde sepetlerle balık tuttular.

Denizli’de geçtiğimiz günlerde kent merkezinde ve ilçelerde etkili olan yağışın ardından piknik alanına giden vatandaşlar, Hançalar Deresi’nde sepetlerle balık tuttular. Hafta sonu piknik alanında adeta balık bolluğu yaşayan vatandaşlar kova kova balıklar ile eve döndüler.
Çal ilçesi, Hançalar Mahallesi’nde bulunan tarihi köprünün bulunduğu Hançalar Deresi’nde yağışın ardından Menderes akarsuyunun artması ile balıklar sürüklenerek dereye geldi. Yaklaşık 1 saat süren yağışın ardından taşan akarsu içerisindeki balıklar dere içerisinde kaldı. Yağışlı günün ardından güneşli hava yerini alması üzerine vatandaşlar Hançalar Mahallesi’nde bulunan piknik alanına akın etti. Vatandaşlar deredeki balıkları fark etmesi üzerine sepetler ile derede bulunan balıkları tek tek avladılar. Bazı vatandaşlar ise ellerinde bulunan sopalar ile balık avladılar. Vatandaşlar serin havanın tadını çıkarırken, bir yandan yakaladıkları balıkları pişirdiler.

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