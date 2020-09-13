Yağışın ardından serinleyen havayı vatandaşlar fırsat bildi

Denizli’de dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bugün yağmurun ardından serinleyen havayı fırsat bilen vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Denizli kent merkezinde dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur ile vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, cadde ve sokaklar su birikintileri ile doldu. Yer yer bir metreye kadar yaklaşan su birikintileri meydana geldi. Yağmur yağışı ile birlikte, trafikte ise aksamalar oluştu. Şiddetli yağıştan dolayı vatandaşlar, cadde ve sokakta yürümekte zorlanırken, sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Kent merkezi olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda vatandaşlar serin havada alışveriş yaparken, bazıları ise hava almak için dolaştığını belirtti. Arkadaşları ile birlikte gezdiğini söyleyen Mahmut Altınpınar, “Yağmurdan sonra bugün hava serin olduğu için arkadaşlarla dışarı çıktık. Bu aralar havaların nasıl olduğu belli olmuyor” diye konuştu.