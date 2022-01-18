YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Yağışlar Çukurova'daki barajlara "can suyu" oldu

Yağışlar Çukurova'daki barajlara "can suyu" oldu

18.01.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağışlar Çukurova'daki barajlara "can suyu" oldu

OSMANİYE (AA) - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da ocak ayındaki yağışlar, bölgede bulunan barajlar için adeta can suyu oldu.

AA muhabirinin Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünden derlediği bilgiye göre, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin tarımsal sulama, içme suyu ve elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kozan, Seyhan, Alaköprü, Yarseli, Yayladağı, Aslantaş, Berke ile Kalecik barajlarında kuraklık nedeniyle su seviyelerinde yaşanan düşüş, 10 Ocak'ta başlayan yağışlarla yerini yükselişe bıraktı.

Adana ve çevresinin tarımsal ve içme suyu ihtiyacını karşılayan Seyhan Baraj Gölü'nde doluluk oranı yağışlarla yüzde 49'a kadar yükselirken su miktarı ise 408 milyon metreküpe çıktı.

Kozan Baraj Gölü'nde de doluluk oranı yüzde 23'e, su miktarı ise 35,7 milyon metreküpe yükseldi.

Hatay ve bölgesinde bulunan Yayladağı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 3,4'e, Yarseli Barajı'nda ise yüzde 10,7'ye ulaştı.

Mersin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Alaköprü Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 73'e kadar çıktı.

Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın sulama ve elektrik ihtiyacının karşılandığı Aslantaş Barajı'nda doluluk oranı ocak yağışlarıyla yüzde 52'ye ulaşırken, su seviyesi ise 864,2 milyon metreküpe çıktı.

- Yükseliş drone görüntülerine yansıdı

Osmaniye ve Kahramanmaraş sınırları içinde yer alan Aslantaş Barajı'nda su seviyesindeki yükseliş, havadan çekilen drone görüntülerine yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Osmaniye'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındıOsmaniye'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Adana Hatay Mersin Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 18 Ocak Salı

İmsak
06:15
Sabah
07:40
Öğle
12:50
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:10
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.