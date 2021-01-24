Yağışlar Doğu Akdeniz'deki barajlara "can suyu" oldu

OSMANİYE (AA) - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ocak ayındaki yağışlar, baraj göllerine can suyu oldu.

AA muhabirinin Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Doğu Akdeniz'in tarımsal sulama başta olmak üzere içme suyu ve elektrik ihtiyacını karşılayan Kozan, Seyhan, Alaköprü, Yarseli, Yayladağı, Aslantaş, Berke ile Kalecik barajlarında sonbaharın kurak geçmesi nedeniyle yaşanan su kaybı, ocaktaki yağışlarla yerini artışa bıraktı.

Adana ve civarının en önemli su kaynağı Seyhan Baraj Gölü'nde doluluk oranı 7-21 Ocak'taki yağışlarla yüzde 70 seviyesinden yüzde 72'ye yükseldi.

Baraj gölündeki 583 milyon metreküplük su miktarı 15 milyon metreküp artarak 598 milyon metreküpe çıktı.

Bölgenin diğer önemli su kaynağı Kozan Baraj Gölü'nde de geçen yıl ocakta yüzde 64 olan, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 43'e düşen doluluk oranı, son iki haftadaki yağışlarla yüzde 45'e yükseldi.

Kozan Baraj Gölü'ndeki su miktarı da 63 milyon metreküpten 65 milyon metreküpe ulaştı.