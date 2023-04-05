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Yağışlar Edirne ve Tekirdağ'daki barajlara 33 milyon 930 bin metreküp su sağladı

05.04.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne ve Tekirdağ'daki barajların su seviyesi artarken Kırklareli'ndeki barajların su seviyesi düştü. - Trakya'daki 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su miktarı 596 milyon 209 bin olarak ölçüldü

Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar Edirne ve Tekirdağ'daki barajların su seviyesini yükseltti.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne ve Tekirdağ'daki bazı barajlar 20 Mart-5 Nisan tarihlerinde yağışlarla 33 milyon 930 bin metreküp su aldı.

Edirne'deki Hamzadere Barajı'nın su miktarı son yağışlarla 160 milyon 160 bin metreküpe çıktı.

Bu kentteki 6 barajda 20 Mart'ta 236 milyon 30 bin olan su miktarı, 5 Nisan'da 270 milyon 622 bine yükseldi.

Tekirdağ'da ise 20 Mart'ta 160 milyon 593 bin metreküp olan 4 barajdaki su miktarı, 5 Nisan'da 161 milyon 24 bin olarak ölçüldü.

Kırklareli'nde de 20 Mart'ta 165 milyon 656 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, 5 Nisan'da 164 milyon 593 bine geriledi.

Kentte 4 barajdaki su seviyesi 1 milyon 93 bin metreküp azaldı.

Trakya'daki 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su miktarı 596 milyon 209 bin olarak ölçüldü.

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