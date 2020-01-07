YURTHABER
  4. Yağışlar kuruyan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne hayat verdi

Yağışlar kuruyan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne hayat verdi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 07.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

Yağışlar kuruyan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne hayat verdi

KIRŞEHİR (AA) - Yaz aylarında tamamen kuruyan Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde son aylardaki yağışlar su miktarını yüzde 40 seviyesine ulaştırdı.

Göç yolu üzerinde bulunan ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan göle binlerce ördek, kaz, martı ve angut akın etti.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kasım ve aralık ayında farklı dönemlerde çok az miktardaki yağışla göldeki su oranının yüzde 40 seviyelerine ulaştığını söyledi.

Kuşların dünyadaki farklı dört göç yolunun ikisinin Türkiye'de, bunlardan birisinin de Seyfe Gölü üzerinde olduğunu belirten Çetiner, "Burada az da olsa su var. Bu kadar suya rağmen gölümüzde binlerce kaz, martı, ördek ve angut konaklıyor. Bu kuşlar belli bir süre kalıyorlar. Özellikle kazlar 1 ay sonra yollarına devam edecekler. Yine yerel kuşlar burada olmaya devam ediyor." dedi.

Çetiner, Seyfe Gölü'nün çorak toprak yapısı nedeniyle tabana su sızdırmadığını dile getirerek, "Seyfe Gölü'nün kurumasının da en temel sebebi buharlaşma. Yüzeye maalesef su girişimiz olmadığı için yağışlarla doluluk sağlanmıyor. Aralık ayı itibarıyla az miktarda gelen yağış gölde su oluşmasına neden oldu. Gölümüzden başka bir yere su gitmiyor."dedi.

Bölgede sulama ve içme suyu amaçlı yapılan derin kuyu pompalamanın göldeki su miktarına azalmalara yol açtığını dile getirerek, "Burası en derin yerinin dolu olduğu halde bile 1 metreye ulaşmaz. Şuan gölde su yüzeyi 15 santimetreyi geçmez." sözlerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
2 ay önce kuruyan göle yağışla birlikte kuşlar akın etti2 ay önce kuruyan göle yağışla birlikte kuşlar akın etti
Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, Verem Haftası bilgilendirmesi yaptıKırşehir Sağlık Müdürlüğü, Verem Haftası bilgilendirmesi yaptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Seyfe Gölü Kuş Cenneti

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

Protokol ve öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı

Protokol ve öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Gümüşhane’de ihracat rakamları yüz güldürdü

Gümüşhane’de ihracat rakamları yüz güldürdü

Kırşehir Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:28
Sabah
07:56
Öğle
12:54
İkindi
15:21
Akşam
17:43
Yatsı
19:06

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

İbnisina Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

Sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

Bir anlık dalgınlıkla hayatının şokunu yaşadı...

Bir anlık dalgınlıkla hayatının şokunu yaşadı...

Döviz bürosu sahibi dalgınlıkla verdiği 20 bin lirayı güvenlik kamerasından tespit etti

Döviz bürosu sahibi dalgınlıkla verdiği 20 bin lirayı güvenlik kamerasından tespit etti

TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 0 - Vanspor: 1

TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 0 - Vanspor: 1

Kaman Alparslan İlköğretim Okulu satranç turnuvasında birinci oldu

Kaman Alparslan İlköğretim Okulu satranç turnuvasında birinci oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.