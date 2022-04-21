Yağışlar Trakya'da hububatta yüksek rekolte umudunu artırdı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da etkili olan yağışlar hububatta yüksek rekolte umudunu artırdı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Trakya'nın mart ve nisan aylarında güzel yağış aldığını söyledi.

Özellikle nisan ayında alınan yağışların buğdayın köklenmesine ve kardeşlenmesine büyük katkı sağladığını ifade eden Aksoy, bu yılın bereketli olacağına inandığını kaydetti.

Mayıs ayında da yağışların aynı seviyede olması halinde tahılda rekor seviyede bir artış beklendiğini vurgulayan Aksoy, "Geçen yıl 640 bin ton buğday, 240 bin ayçiçeği üretmiştik. Bu yıl çiftçimiz gübrelemeyi zamanında ve düzgün yaptı. Yağışlarla buğdayda 740 bin ton, ayçiçeğinde 250 bin ton rekolte hedefliyoruz." diye konuştu.

Trakya topraklarının çok verimli olduğunu dile getiren Aksoy, tüm yatırımcıları tarım alanında yatırım yapmaya davet etti.

Üreticilerden Abidin Maldır ise yağışlar ile buğdayda verimin ciddi anlamda artacağına inandığını ifade etti.

Bu yıl zamanında ve güzel yağışlar düştüğünü belirten Maldır, tüm üreticilere bereketli bir yıl diledi.

- "Yağmurlar ürünün ihtiyacı olan zamanda geldi"

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da yağışların ardından buğday ve kanola tarlalarında oluşan kuraklık stresinin ortadan kalktığını, ekimi tamamlanan ayçiçeklerinde ise çıkışların garanti altına alındığını söyledi.

Tarlalarda incelemelerde bulunduklarını anlatan Bayazıt, şunları kaydetti:

"Ayrıca son dönemde kullanılan üst gübrelerin eriyerek bitki kök bölgesine ulaşımının hızlanmasıyla gübrelerden faydalanma oranı da artacaktır. İl ve ilçe müdürlüklerimiz teknik personeli tarafından ürünlerin gelişimi, hastalık ve zararlıları yakından takip edilmektedir. Çiftçilerimize bereketli bir üretim sezonu dilerim."

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da son yağışların buğday ve ayçiçeğine iyi geldiğini söyledi.

Bundan sonra gelecek yağışların da verim üzerinde etkili olacağını belirten Arabacı, "25 ila 40 kilogram arası metrekareye yağış aldık. Bölgesel olarak değişiyor tabii. Yağmurlar ürünün ihtiyacı olan zamanda geldi. Bundan sonra da yağarsa ürünün gelişimi açısından herhangi bir sıkıntı olmaz. Edirne'de ayçiçeği ekimi tamamlandı. Yağışlar ayçiçeğinin çıkışına güzel katkı sundu." diye konuştu.

- "Üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alacak gibi görünüyor"

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da son haftalardaki yağışların çiftçileri sevindirdiğini aktardı.

Buğdayda çiftçinin verimli bir yıl beklediğini dile getiren Öcal, şöyle konuştu:

"Yağışlar bu sene güzel gitti. Kar fazla olsaydı üreticiler için daha güzel olacaktı. Yine de bu yıl beklentimiz güzel. İnşallah yıl boyunca yağış bu şekilde devam ederse üreticiler güzel verim alacaktır. Bundan sonra da yağışın olması verime olumlu katkı sağlayacak. Üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alacak gibi görünüyor."

