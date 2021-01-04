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Yağışlar Trakya'daki barajlara "can suyu" oldu

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 04.01.2021 12:13 | Son Güncelleme

Ekim ve kasım aylarında yüzde 32'de seyreden barajlardaki su seviyesi, aralık ayının son günü yüzde 33'e yükseldi - Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su seviyesi 373 milyon 259 bin metreküp olarak ölçüldü

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini az da olsa yükseltti.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne'deki 6 baraj 1-30 Aralık tarihlerinde yağışlarla 13 milyon 389 bin metreküp su aldı.

Bu barajlardan su seviyesi en fazla yükselen, 9 milyon 430 bin metreküple Hamzadere Barajı oldu.

Edirne'deki 6 barajda ekim ayında 177 milyon 491 bin metreküp olan su seviyesi, kasımda 185 milyon 304 bin, aralıkta 199 milyon 287 bin olarak ölçüldü.

Tekirdağ'daki Çokal, Karaidemir, Naipköy ve Türkmenli barajlarında ise yağışlarla su seviyesinde toplam 901 bin metreküp artış sağlandı.

Kentte, ekim ayında 115 milyon 856 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, kasımda 114 milyon 313 bin, aralıkta 115 milyon 775 bin olarak ölçüldü.

Kırklareli'ndeki Armağan, Çayırdere barajlarında 156 bin metreküp artış olurken, Kayalıköy ve Kırklareli barajlarında yağışa rağmen bir milyon 560 bin metreküp azalma yaşandı.

Kentte ekim ayında 63 milyon 676 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, kasım ayında 61 milyon 730 bin, aralıkta ise 58 milyon 197 bine geriledi.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su seviyesi 373 milyon 259 bin metreküp olarak ölçüldü.

Ekim ve kasım aylarında yüzde 32'de seyreden barajlardaki su seviyesi, aralık ayının son günü yüzde 33'e yükseldi. Son yağışlar Trakya'daki barajlara "can suyu" oldu.

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