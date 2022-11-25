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Yağışlı havaların ardından güneşi gören plaja geldi

25.11.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağışlı havaların ardından güneşin yüzünü gösterdiği Alanya’da denize girenler güneşin tadını çıkardı.

Yurt genelinde yağışlı havalar etkisini artırırken yüksek kesimlerin yanı sıra Antalya’nın çevre illerinde kar yağışı görülüyor. Antalya’nın Alanya ilçesinde ise birkaç gün etkili olan yağmurun ardından bugün güneşli hava kendisini gösterdi. Yaz günlerini anımsatan hava nedeniyle çoğunluğu yabancı olan vatandaşlarda plaja yöneldi.

Dünyaca ünlü Kleopatra Plajına gelen turistlerin bir kısmı sahilde vakit geçirirken kimin dalgalı sulara rağmen denize girmesi dikkatlerden kaçmadı. Sabah haberlerde Türkiye’nin belirli noktalarında kar yağışının olduğunu gördüğünü belirten Özkan Şimşek, “İşletmeme geldiğimde ise havanın güzel olduğunu ve denize girenler olduğunu gördüm. Şaşkınlık yaşadım. Ülkenin dört bir tarafında kar yağarken Alanya’da güneşli hava ve denize girenler var. İki gündür hava yağmurluydu. Bugün güneşin açmasıyla insanlar kendini sahile attı” ifadelerini kullandı.

“25 KASIM’DA HALA DENİZE GİREN İNSANLAR VAR”

Kleopatra Plajında cankurtaranlık yapan Engin Kalfa, “25 Kasım’da hala denize giren insanlar var. Biraz dalgalı olmasına rağmen görevimizi yapıyor. Alman, Rus ve Hollanda uyruklu turistler yoğunlukta. Havaların sıcak gitmesinden dolayı sezon biraz uzadı. Deniz suyu sıcaklığı 22 derece. İnsanlar güneşi gördükleri zaman denize giriyorlar” dedi.

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İmsak
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Sabah
07:38
Öğle
12:49
İkindi
15:28
Akşam
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