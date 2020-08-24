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Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!

ERZİNCAN HABERLERİ  | 24.08.2020 14:26 | Son Güncelleme

Erzincan’da polisin yaptığı yol uygulamasında narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada yağlı boya tablolara sıkıştırılmış 55,6 kg. uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!

Uyuşturucu tacirlerinin son taktiğini narkotik köpekleri ortaya çıkardı. Erzincan’da polisin yaptığı yol uygulamasında narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada yağlı boya tablolara sıkıştırılmış 55,6 kg. metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.

YOLCU OTOBÜSÜNÜN BAGAJINDA ELE GEÇİRİLDİ

Alınan bilgiye göre, uygulama noktasında dün saat 23.50 sıralarında şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan kontrolde; yolcu olarak bulunan A.A., (42) isimli şahsın bagajlarına narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine, yapılan arama neticesinde çuvalların içerisinde yağlı boya tablo ve tavla takımı görünümü verilmiş vaziyette sıkıştırılmış plaka halinde 55,6 kg metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli A.A., hakkında “TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme)” suçundan adli tahkikat başlatılarak, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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