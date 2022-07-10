Yağlı güreşlerin yurt dışında tanıtımı için çalışma yapılacak

FATİH ÇAKMAK - Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, branşlarının uluslar arası platformlarda tanınır hale gelmesi için bütün gayretleriyle çalıştıklarını söyledi.

Federasyonun 29 Haziran'da gerçekleştirilen 1. olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen İbrahim Türkiş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geleneksel güreşlerin yurt dışında bilinirliğinin artırılması için önemli kültür ve tanıtım şenliklerinde yer alacaklarını belirten Türkiş, "Geleneksel Türk güreşinin uluslar arası platformlarda tanınır hale gelmesini kesinlikle arzu ediyoruz. Bunu sadece sporun gelişimi anlamında değil, Türkiye'nin kültür penceresinin aralanması ve turizme de katkı sağlanması açısından istiyoruz. Geleneksel güreşlerimizin, özel figürleri gereği Türklere ve İslamiyet'e ilişkin vurguları çok yüksek. Ancak uygun bir zeminde güzelliklerini, sportifliğini karşı taraf için kabul edilebilir şekilde sunarak, bütün dünyaya yaymak için her türlü gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Belli kriterlerin oluşturulmasıyla geleneksel güreşlerin ihracının mümkün olduğunu aktaran Türkiş, "Ama sadece 'Biz yaptık' şeklinde olamayacağını düşünüyorum. Çok ciddi projelerin oluşturulması gerekli. Öncelikle kültürümüzün tanıtımı olarak değerlendirilmesi, tanıtım etkinliklerinin hedef ülkelerde oluşturulmasıyla, geleneksel güreşlerin uluslar arası nitelik taşıyabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türk geleneğinde yüz yıllardır bulunan ve sadece Türklere has olan güreşleri yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirten Türkiş, "Türkiye'de en popüler geleneksel güreş, yağlı güreş. Sonra kara kuşak, kuşak ve şalvar güreşi geliyor. İki ayrı kategoriden oluşan aba güreşi de bu kapsamda." dedi.

Yağlı güreşin kültürel motifleri itibarıyla Türk geleneğinin bambaşka bir parçası olduğunu vurgulayan Türkiş, "Yağlı güreşte sadece Türk kültürü değil, İslami kültürün de izleri gözükmektedir. Bunların söylemde, ritüelde, davranış kalıplarında öne çıkaran motifler olduğu bilinmelidir. Geleneksel güreşi sadece bir sportif faaliyet olarak değerlendirmemek gerekir. Geleneksel güreşler adeta bir toplumsal bayram, bir festival, bir şenlik havası içerisinde geçer. Toplumsal bir bütünlük olur. Bütün toplumu birleştirici şekilde adeta bir bayram günüdür, kültürel ve toplumsal değerlerin yansımasıdır." diye konuştu.

- "Kırkpınar Yağlı Güreşleri gerçekten çok sürprize açık geçti"

Türkiş, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çok önemli yeni pehlivanların ortaya çıktığını kaydetti.

"Bu yıl Kırkpınar Yağlı Güreşleri gerçekten sürprize çok açık, beklenmeyen sonuçlarla dolu bir mücadele şeklinde geçti." diyen Türkiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün güreş severlerin, güreşte bilgi sahibi kişilerin baştan itibaren favori olarak gördüğü pehlivanlar çok erken turnuva dışında kaldı. Bu sezon içerisinde Kırkpınar'a gelinceye kadar çeşitli güreşlerde zaman zaman başarı göstermiş, galibiyetlerini gördüğümüz bazı pehlivan kardeşlerimizin, sürpriz yaparak öne çıktığını gördük. Yıllardır başarılarıyla sporseverlerde büyük yer tutan bazı güreşçilerimizin olmaması, başlangıç itibarıyla bir üzüntü yarattı. Güreş sahasından erken çıkan bazı güreşseverler gördük. Ancak aynı kişilerin tekrar tribünleri doldurduğunu, o güzel maçları takip ettiklerini de gördük." şeklinde konuştu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı alanının yenilenmesiyle ilgili de Türkiş, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız bu konuda çok ciddi çalışmalar içerisinde. Gerçekten Kırkpınar'a yakışır, günümüz şartlarıyla da örtüşür görünüme ve donanıma sahip olacak bir yapıyı hazırlamaya çalışıyorlar. Edirne Belediyesi de bu anlamda ciddi gayretler gösteriyor." diyerek sözlerini tamamladı.

