YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Yağma ve hırsızlık suçundan aranan şahıslar yakalandı

Yağma ve hırsızlık suçundan aranan şahıslar yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 18.11.2020 09:52 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde yapılan operasyonda haklarında yağma ve hırsızlık suçundan aranması olan iki şahıs polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Yağma ve hırsızlık suçundan aranan şahıslar yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yapılan operasyonda haklarında yağma ve hırsızlık suçundan aranması olan iki şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hakkında yağma suçundan 16 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B ile hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E yakalanarak sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
06:21
Sabah
07:45
Öğle
12:59
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Giray Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Çankır Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.