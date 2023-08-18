Yağmur borusuna sıkışan yavru kediyi market çalışanları kurtardı

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesinde şehir merkezinde bir market binasının çatı yağmur iniş borusuna yavru kedi sıkıştı. İki gün boyunca yağmur borusu içerisinden kurtulmaya çalışan yavru kedinin imdadına market çalışanları yetişti. Market çalışanları, yağmur borusunun içerisine sıkışan yavru kediyi kurtardı.

Yaklaşık 1 haftalık olduğu tahmin edilen yavru kedinin ilk bakımını yapan market çalışanları, ardından yavru kediyi doyurduktan sonra annesinin yanına bıraktı.

Market çalışanları Turgut Eren ve Hasan Kasapoğlu, iki gündür dış cephe yağmur borusunun içinden gelen sesi takip ettiklerini belirterek, bu sayede yavru kediye ulaştıklarını kaydetti. Eren ve Kasapoğlu, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardıklarını ve annesinin yanına yeniden bıraktıklarını söyledi.

