YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Yağmur borusuna sıkışan yavru kediyi market çalışanları kurtardı

Yağmur borusuna sıkışan yavru kediyi market çalışanları kurtardı

18.08.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde dış cephe yağmur borusuna sıkışan ve iki gün boyunca boruda mahsur kalan yavru kediyi, market çalışanları sıkıştığı yerden kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesinde şehir merkezinde bir market binasının çatı yağmur iniş borusuna yavru kedi sıkıştı. İki gün boyunca yağmur borusu içerisinden kurtulmaya çalışan yavru kedinin imdadına market çalışanları yetişti. Market çalışanları, yağmur borusunun içerisine sıkışan yavru kediyi kurtardı.

Yaklaşık 1 haftalık olduğu tahmin edilen yavru kedinin ilk bakımını yapan market çalışanları, ardından yavru kediyi doyurduktan sonra annesinin yanına bıraktı.

Market çalışanları Turgut Eren ve Hasan Kasapoğlu, iki gündür dış cephe yağmur borusunun içinden gelen sesi takip ettiklerini belirterek, bu sayede yavru kediye ulaştıklarını kaydetti. Eren ve Kasapoğlu, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardıklarını ve annesinin yanına yeniden bıraktıklarını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak’ta yoldan çıkan otomobil bariyerlere vurdu: 2 ölüUşak’ta yoldan çıkan otomobil bariyerlere vurdu: 2 ölü
Elazığ’da 12 suç kaydı olan şüpheli tutuklandıElazığ’da 12 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu madde imal eden ve satan şahsa jandarma operasyonuUyuşturucu madde imal eden ve satan şahsa jandarma operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 18 Ağustos Cuma

İmsak
04:13
Sabah
05:49
Öğle
12:54
İkindi
16:42
Akşam
19:49
Yatsı
21:19

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Cuma

Ceyda eczanesi
Ihsangazi
İğdir eczanesi
Arac
Abana eczanesi
Abana
Yeni güzey eczanesi
Merkez
Deva eczanesi
Merkez
Yeni eczane eczanesi
Arac
Yeni saglik eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.