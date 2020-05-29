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Yağmur sonrası oluşan gökkuşağını anlattı

ADANA HABERLERİ  | 29.05.2020 20:30 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde yağmur sonrası oluşan gökkuşağını gören vatandaş cep telefonuna sarılarak sosyal medya hesabından takipçilerine spiker gibi olayı anlattı.Yağmur sonrası oluşan gökkuşağını cep telefonu kamerasına alarak bir yandan çeken diğer yandan da haber modunda anlatan Ramazan İmir adlı vatandaş dikkat çekti.

Adana’nın Kozan ilçesinde yağmur sonrası oluşan gökkuşağını gören vatandaş cep telefonuna sarılarak sosyal medya hesabından takipçilerine spiker gibi olayı anlattı.

Yağmur sonrası oluşan gökkuşağını cep telefonu kamerasına alarak bir yandan çeken diğer yandan da haber modunda anlatan Ramazan İmir adlı vatandaş dikkat çekti. İmir, gökkuşağını bir spiker gibi anlatırken “Sevgili izleyiciler şuanda Adana’nın Kozan ilçesindeyiz. Yağmur sonrası gördüğünüz gibi bir gökkuşağı oluştu. Bu nadir ve ender görülen bir olay. Gökkuşağının çift şekilde oluşması yarı bir özellik taşıyor” ifadesini kullanarak takipçilerine anlattı.

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Atalı Eczanesi
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Damla Eczanesi
Seyhan
Ertürk Eczanesi
Seyhan
Evgin Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Özbilge Eczanesi
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