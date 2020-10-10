Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Şuhut’ta akşam saatlerinde aniden başlayan yağmur yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar da zaman zaman zor anlar yaşadı. İlçenin bazı kesimlerinde şiddetli yağmurdan dolayı su birikintileri meydana gelirken, vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Yağıştan dolayı trafikte aksamalarda meydana geldi. Çarşı esnafları iş yerlerinin önünde meydana gelen su birikintilerini güçlükle temizledi.

Ramazan Selek isimli bir vatandaş yağmur yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ifade ederek, ’’Bereketli yağmur oldu rabbim kazasız belasız verdi. İnşallah devamı gelir takdiri ilahi. Barajlarımız doldu mahsuller sulandı. Buğday ve haşhaş eken oldu. Ondan sonra daha patatesler var sökülmeyen bereketli oldu. Dolu bekleyişi var diyorlardı dolu olmadı iyi ki bizim buralarda. Kazasız belasız devam etmesini diliyorum rabbimden’’ dedi.

