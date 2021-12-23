Yağmurlar, kuraklığın etkilediği Bafa Gölü'ne yaradı

FERDİ UZUN - Yaz aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle suların 1,5 metre çekildiği Bafa Gölü'nün, yağışlarla eski haline dönmeye başlaması, çevre sakinlerini sevindirdi.

Milattan sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan ancak Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların birikmesiyle göle dönüşen Bafa, aralarında nesli tükenmekte olan kuşların da bulunduğu 261 kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.

Muğla ile Aydın sınırlarında yer alan ve "Latmos" olarak bilinen 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Beş Parmak Dağları'nın gölgesinde, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara keyfi sunan Bafa Gölü, balıkçılığın da önemli merkezlerinden.

Balıkçılar, gölde yılan balığı başta olmak üzere farklı türleri avlayarak kazanç sağlıyor.

Kuş cenneti Bafa, foto safari için bölgeye gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçıların da ilgi odağında.

Yazın kurak geçmesinden dolayı suların 1,5 metre çekilmesiyle adeta can çekişen göl, son zamanlarda yağan yağmurlarla eski günlerine dönmeye başladı.

Yağmur ve Büyük Menderes Nehri'nden beslenen Bafa Gölü'ne, yazın kurak geçmesinden dolayı suyun az olduğu Menderes'ten bir süre su verilemedi.

Yağışla birlikte Menderes'teki su seviyesi yeniden yükselince buradan Bafa'ya su akışı yeniden sağlandı.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yağışlarla birlikte sudaki çekilme yarım metreye kadar düştü.

- "Bafa can çekişiyordu"

Serçin Mahallesi Muhtarı Mustafa Çay, AA muhabirine, kurak bir sezon geçirdiklerini ve kuraklıktan Bafa Gölü'nün de etkilendiğini söyledi.

Gölde balıkçılık da yapan Çay, "Bafa sadece bizim değil Ege Bölgesi'nin de kalbi. 1,5 metreye kadar sularımız çekilmişti ama şu anda yağan yağmurlar ve Büyük Menderes'in dolması iyi oldu." dedi.

Menderes'ten gelen kanalın açıldığını dile getiren Çay, "Oradan da su girişi var. Bafa can çekişiyordu. Şu anda tekrar dolmaya başladı. Önümüzdeki yağmurlarla beraber daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Bafa bizim bölgemizin ana geçim kaynağı. Bunun dışında turizm anlamında da önemli bir yeri var." diye konuştu.

Bölgede yıllardır balıkçılık yapan 59 yaşındaki Halil Kasnak da, "Bu yıl kuraklık baya etkiledi. Yağış olmazsa göl canlanmaz. Bu sezon göl kuruyordu. Sular çok çekildi. Göl normal seviyesine gelmek üzere. Yağışların çok faydası oldu." ifadelerini kullandı.

