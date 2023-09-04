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Yağmurlu havada yatan çocuğu gösterip para dilendiği iddiası

04.09.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de yağmurlu havaya rağmen kız çocuğunu refüje yatırarak sürücülerden para dilendiği iddia edilen kadın tepki topladı.

Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi’nde bulunan Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi ve Mustafa Özel Bulvarı kesişiminde dilendiği iddia edilen yetişkin bir kadının, yol kenarına bir kız çocuğunu yatırıp para topladığı iddia edildi. Yağmurlu havaya rağmen orta refüjde yatan kızı göstererek trafik ışıklarında bekleyen araçlardan dilendiği öne sürülen kadına sürücüler tepki gösterdi. Kadının para toplamak için soğuk ve yağışlı havada yaptığı ‘pes’ dedirtti. Yağmurun şiddetini artırması üzerine kadın ve çocuk bölgeden ayrıldı.

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