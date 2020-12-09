Yağmursuyu ızgaralarına atılan çöpler, su birikintilerine neden oluyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, bugüne kadar 59 bin adet yağmursuyu ızgarasının temizliğini yaptıklarını ifade ederek, “Yağışlı havalarda meydana gelen su birikintileri, özellikle yağmur suyu ızgaralarının bilinçsizce çöplük gibi kullanılmasından kaynaklanıyor. Biz sürekli temizlik yapıyoruz, ancak ızgaralar tekrar çöplerle doluyor. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor” dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, yağmur ızgaralarıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yağmur ızgaralarına atılan çöplerin su birikintilerine neden olduğunu belirten Deniz, “Yağmur suyu ızgaralarının tıkanması, yağışlı havalarda sokaklarda su birikintilerine neden oluyor. Vatandaşlarımız tarafından bizlere gelen talep ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirmeye alarak ekiplerimizi o noktaya gönderiyoruz. Tıkanık olduğu tespit edilen yağmur suyu ızgaralarını temizliyoruz ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasının önüne geçiyoruz” dedi.

Bin 59 yağmur ızgarasında temizlik yapıldığına dikkat çeken Deniz, “MASKİ olarak kurulduğumuz günden bu yana 59 bin adet yağmur ızgarasının temizliğini yaptık. Burada insan faktörü de devreye giriyor. Yere atılan her çöp, ızgaraların tıkanmasına neden oluyor. Yağmur suyu ızgaralarının içi çöp dolu. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor” diye konuştu.