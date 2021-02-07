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Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, selam verdiği kişinin saldırısına uğradı

07.02.2021 23:16 | Son Güncelleme:
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Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, selam verdiği kişinin saldırısına uğradı

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, selam verdiği kişinin saldırısına uğradı

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yürüyüş yaptığı sırada tanımadığı bir kişi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Türkyılmaz, Hacıbey Mahallesi 362. Sokak'ta akşam yürüyüş yaptığı sırada selam verdiği bir kişinin saldırısına uğradı.

Türkyılmaz, olayın ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giderek rapor aldı ve şikayetçi oldu.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın ardından vatandaşlar Türkyılmaz'ın evinin önünde toplanarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Evinde istirahat eden Türkyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, her akşam rutin yaptığı yürüyüş ve saha denetimlerinde yolda karşılaştığı bir vatandaşa selam verdiğini söyledi.

Bu kişinin hakaret ederek kendisine saldırdığını anlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Hafiften dizimden bir rahatsızlığım var ama sağlığım sıhhatim yerinde. Bizi seven tüm dostlara selam ve saygılarımı iletiyorum. Gayet iyiyim. Bizi bu olaylar yıldıramaz. Elimizden geldiği ve dilimizin döndüğü kadar hem sahada hem de vatandaşımızın yanında olmaya gayret edeceğiz. Emniyet gerekli işlemi yapıyor. Daha önceden aldığımız tehdit dolayısıyla emniyete verdiğimiz bir yazı var. Herhalde telefonları falan biliyorlardır, dinliyorlardır. Bu konuda emniyete daha önceden bilgi vermiştik, tehdit aldığımızı söylemiştik."

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, selam verdiği kişinin saldırısına uğradı

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