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Yahşihan Belediyesi araç filosunu genişletiyor

KIRIKKALE HABERLERİ  | 12.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediyesi, 500 bin liralık 2 adet kamyonu araç filosuna kattı.Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Daha önceden araç tanıtımlarımızı yaparken ilçemize iki adet kamyon alacağımızın sözünü vermiştik.

Yahşihan Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediyesi, 500 bin liralık 2 adet kamyonu araç filosuna kattı.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Daha önceden araç tanıtımlarımızı yaparken ilçemize iki adet kamyon alacağımızın sözünü vermiştik. Kamyonlarımız 2010, Axor serisinde, 3029 model, Mercedes marka, 10 teker, 24 metreküp kapasiteli ve damperlidir. İlçemizde bulunan hafriyat, inşaat atıklarını ve aynı zamanda çöplerimizi toplamak için kullanacağız. Kamyonumuzun tanesi 250 bin TL’ye mal olmuştur. Toplamda 500 bin liralık bir yatırımı belediyemize kazandırmış olduk. Tüm hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Yahşihan Belediyesi araç filosunu genişletiyor

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