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Yahşihan Belediyesi imar uygulamalarını duyurdu

KIRIKKALE HABERLERİ  | 28.05.2020 12:08 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, hazırlanan imar uygulama dosyalarının bir ay süreyle yayınlanacağını açıkladı.Yahşihan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Alaattin, Kadıoğlu, Yeşil vadi, Erenler, Yenişehir, Doğanlık, Bayraktepe, Emirler, Seyrantepe mahallelerinde 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle 412 adet İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından önce ki dönemlerde yapılmış imar uygulamaları için verilen dilekçeler incelenmiştir.

Yahşihan Belediyesi imar uygulamalarını duyurdu

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, hazırlanan imar uygulama dosyalarının bir ay süreyle yayınlanacağını açıkladı.
Yahşihan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Alaattin, Kadıoğlu, Yeşil vadi, Erenler, Yenişehir, Doğanlık, Bayraktepe, Emirler, Seyrantepe mahallelerinde 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle 412 adet İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından önce ki dönemlerde yapılmış imar uygulamaları için verilen dilekçeler incelenmiştir. Hatalar ve eksiklikler tespit edilip 150 ada 320 hektar alanda imar uygulaması yapılarak vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmiştir. Hazırlanan imar uygulaması dosyaları belediyemiz hoparlörlerinden, askı ilanlarından, web sitemiz ve belediye sosyal medya hesaplarımızdan 27.05.2020 tarihinden 1 ay süreyle yayınlanacaktır. Yahşihan Belediye tarihinde ilk defa vatandaşlarımız arsalarını, parsellerini Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne açık ve aleni bir şekilde paftası asılıp vatandaşlarımızın istediği zaman takiplerini yapabileceklerdir" denildi.

Yahşihan Belediyesi imar uygulamalarını duyurdu

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