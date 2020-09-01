YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipmanlarını güçlendiriyor

Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipmanlarını güçlendiriyor

KIRIKKALE HABERLERİ  | 01.09.2020 15:29 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü, acil durumlarda kullanılmak üzere ekipmanlarını güçlendirmeye devam ediyor.Yangını önleme ve yangından korunma konusunda yeni teknolojileri sürekli takip eden Yahşihan Belediyesi İtfaiyesi bu kapsamda acil durumlarda kullanılması amacıyla atlama yatağını ekipmanlarına dahil etti.

Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü, acil durumlarda kullanılmak üzere ekipmanlarını güçlendirmeye devam ediyor.
Yangını önleme ve yangından korunma konusunda yeni teknolojileri sürekli takip eden Yahşihan Belediyesi İtfaiyesi bu kapsamda acil durumlarda kullanılması amacıyla atlama yatağını ekipmanlarına dahil etti. İtfaiye Müdürlüğü önünde kurulan atlamaya yatağı test edildi. İHA muhabirine konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 43 ilin geçiş noktasında olması nedeniyle hızla gelişen bir ilçe olduklarını söyledi.

"Ekipmanlarımızı güçlendiriyoruz"
Türkyılmaz, “Göreve geldiğimiz günden itibaren itfaiyemizdeki eksikleri tespit edip her ay düzenli olarak ekipmanlarımızı sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bir hava yastığı aldık. İlçemizde bulunan yüksek katlı binalardan düşmeye yangına ve intihar vakalarına karşı vatandaşlarımızın can güvenliğini daha güvenilir bir hale getirmek için ekipmanları temin etmeye devam ediyoruz. Aynı zaman da bugün görevde olan itfaiyecilerimiz bir tatbikat yaptılar. Başta itfaiye müdürümüz olmak üzere tüm emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza da saygılar sunuyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
İnciraltı için önemli buluşma
İnciraltı için önemli buluşma
Gölbaba'nın su ve çamurunda 30 yıldır manda yetiştiriyor
Gölbaba'nın su ve çamurunda 30 yıldır manda yetiştiriyor
Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi
Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi
Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu
Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu

Kırıkkale Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:07
Öğle
12:51
İkindi
16:30
Akşam
19:25
Yatsı
20:47

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Furkan Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Özel Kızılırmak, Badmintonda Birinci Oldu
Özel Kızılırmak, Badmintonda Birinci Oldu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.