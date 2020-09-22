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Yahşihan Belediyesi öğrencilere tablet hediye etti

KIRIKKALE HABERLERİ  | 22.09.2020 15:17 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediyesi, uzaktan eğitim kapsamında yeterli altyapıya sahip olmayan bazı öğrencilere tablet hediye etti.Korona virüs salgını ile birlikte ön plana çıkan uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Yahşihan Belediyesi, "Uzaktan da Olsa Eğitime Engel Yok" projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlatılan tablet kampanyasına destek verdi.

Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediyesi, uzaktan eğitim kapsamında yeterli altyapıya sahip olmayan bazı öğrencilere tablet hediye etti.
Korona virüs salgını ile birlikte ön plana çıkan uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Yahşihan Belediyesi, "Uzaktan da Olsa Eğitime Engel Yok" projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlatılan tablet kampanyasına destek verdi. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, uzaktan eğitime erişim sağlanması amacıyla İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ile birlikte aileleri evlerinde ziyaret ederek, öğrencilere tablet hediye etti.
İHA muhabirine konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, belediye olarak "Uzak da Olsa Eğitime Engel Yok" projesi kapsamında, devletin ve milletin yanında olduklarını belirtmek amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttıklarını söyledi.

"Yardımcı kaynak kitapları ile okuma kitapları hediye ettik"
Başkan Türkyılmaz, "İlçe kaymakamlığı tarafından tespit edilen öğrencilere kaymakam bey ile beraber gidip teslim ettik. Bu proje kapsamında, Yahşihan Belediyesi olarak aynı zamanda yardım kaynak kitapları, okumak için hikayeler ve romanları hediye ettik. Lütfen kitap okuyalım, okutalım. Devletimizin ve milletimizin yanında olan vatandaşlarımızdan da kampanyamıza destek vermek isteyen olurlarsa kaymakamlığımıza, belediyemize veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmeleri durumda, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tabletler teslim edilecektir. Bütün vatandaşlarımıza sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunarım" dedi.

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