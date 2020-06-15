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Yahşihan Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

KIRIKKALE HABERLERİ  | 15.06.2020 17:29 | Son Güncelleme

Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında Yeşilvadi Mahallesi pazar yerinde şeritleme çalışması yaparak maske dağıtımı yaptı.

Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında Yeşilvadi Mahallesi pazar yerinde şeritleme çalışması yaparak maske dağıtımı yaptı. Ekipler ayrıca çevrenin daha temiz olması için çöp poşeti dağıttı.
Yahşihan Belediyesi vatandaşın sağlığı ile ilgili gıda maddelerine el sürülmemesi konusunda bir yandan kontrolleri sağlarken bir yandan da pazarcı esnafa maske dağıtımı yapıyor. Yeşilvadi pazar esnafının bulundukları alanı temiz bırakmaları ve çöpleri dağınık atmamaları için uyarılarda bulunan Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar esnafına çöp poşeti dağıtımı yaptı. Ayrıca dolmuşlarda el dezenfektanlarının olup olmadığına kontrol eden ekipler boş olan el dezenfektanlarını doldurarak hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

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