YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Yahşihan Belediyesinden 18 Mart için özel video

Yahşihan Belediyesinden 18 Mart için özel video

KIRIKKALE HABERLERİ  | 18.03.2020 09:28 | Son Güncelleme

Yahşihan Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni anlatan özel bir video yayınladı.

Yahşihan Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni anlatan özel bir video yayınladı. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede büyük beğeni topladı.
Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolasıyla bir video yayınladı. Hazırlanan videoda, ilçe halkına ve belediye personeline Çanakkale Zaferi tiyatro şeklinde anlatıldı. Tiyatroyu izleyenlerden bazıları duygulu anlar yaşadı.
Sosyal medyada büyük beğeni toplayan videonun paylaşımını yapan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Çanakkale geçilmez diyerek adını tarihe altın harflerle yazdıran ve vatanı için canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda korona virüsü kararları alındı

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda korona virüsü kararları alındı

Yurt dışından gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Gaziantep’te özel halk otobüsleri ve ticari taksiler de dezenfekte edildi

Gaziantep’te özel halk otobüsleri ve ticari taksiler de dezenfekte edildi

Mersin’de resmi kurumlar virüse karşı ilaçlanıyor

Mersin’de resmi kurumlar virüse karşı ilaçlanıyor

Kırıkkale Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:46
Öğle
12:59
İkindi
16:22
Akşam
19:03
Yatsı
20:21

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Kent Eczanesi
Merkez
Sami Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı

Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı

Siyasilerden Engin Özkoç’a sert tepki

Siyasilerden Engin Özkoç’a sert tepki

Kırıkkale’de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

Kırıkkale’de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

Kırıkkale'de kafeye kumar operasyonu: 21 gözaltı

Kırıkkale'de kafeye kumar operasyonu: 21 gözaltı

Kırıkkale BA’dan son gün ’Ayar’ı

Kırıkkale BA’dan son gün ’Ayar’ı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.