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Yahşihan Belediyesinden küçükbaş hayvan üreticilerine yem desteği

21.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yahşihan Belediyesinden küçükbaş hayvan üreticilerine yem desteği

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından küçükbaş hayvan üreticilerine yem desteğinde bulunuldu.

Belediye garajındaki yem dağıtım programına katılan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, üreticilere yem çuvallarını traktörlerine yüklerken yardımcı oldu.

Türkyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayın başındaki kar yağışının ardından özellikle köylerdeki vatandaşları ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyaretlerde küçükbaş hayvancılığın ne zorluklarla yapıldığını gördüklerini aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Kış aylarında üreticilerin küçükbaş hayvanlarını otlatamamasından dolayı yem sıkıntıları vardı. Belediye olarak üreticilerimize destek olmak istedik. İlçemizde ikamet eden ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydı olan çiftçilerimize 50 küçükbaş hayvana kadar 2 torba yem sözü verdik. Bugün de yem dağıtımlarına başladık. İlçemizde 24 vatandaşımız müracaat etti ve 200 torbaya yakın yem de üreticilerimize teslim edildi. Belediyemizin imkanları el verdiği sürece çiftçilerimizin yanında olmaya çalışacağız."

Üreticilerden Mehmet Güneş de Başkan Türkyılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bir nebze olsun bizi rahatlattı. Allah devletimizden ve belediyemizden razı olsun." diye konuştu.

İhsan Karakuş ise "Allah razı olsun yemi aldık. Büyük bir destek oldu. İnşallah her yıl olur." dedi.

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