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Yahşihan Belediyesinden Yeşil Vadi projesine destek

KIRIKKALE HABERLERİ  | 08.06.2020 13:30 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, Yeşil Vadi-Oba Köy arasında yapım çalışmaları devam eden 19 kilometre uzunluğundaki bisiklet ve yürüyüş yolu için desteklerini sürdürüyor.Yahşihan ilçesine bağlı Hacıballı Köyü ile Ankara-Kırıkkale kara yolu arasında uygulanacak proje konusunda bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, Yeşil Vadi-Oba Köy arasında yapım çalışmaları devam eden 19 kilometre uzunluğundaki bisiklet ve yürüyüş yolu için desteklerini sürdürüyor.
Yahşihan ilçesine bağlı Hacıballı Köyü ile Ankara-Kırıkkale kara yolu arasında uygulanacak proje konusunda bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Irmak’tan başlayıp Obaköy’e uzanan ve Milli Mücadele Müzesinde sona eren, toplamda 17 kilometrelik yürüme ve amatör balıkçılık alanlarının da bulunduğu Yeşil Vadi-Oba Köy projesine Yahşihan Belediyesi tarafından şu ana kadar 10 adet kamelya, 5 adet kedi evi ve 1 adet golf arabası temin edildi. Haziran ayı içerisinde toplamda 45 adet kamelya, 35 adet bank, 5 adet kedi evi, 5 adet köpek kulübesi ve 1 adet iki katlı kamelya da teslim edilerek projeye büyük destek sağlanacak. Başkan Osman Türkyılmaz’ın talimatları ile Yahşihan Belediyesi tarafından hazırlanan kent mobilyaları en hızlı şekilde bitirilip Kırıkkale halkı ile buluşmaya hazırlanıyor. Kızılırmak kenarının doğal taşlarla kaplandığı projede Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu da yer alacak.

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