Yahşihan’da atık yağlar toplanıyor

Yahşihan Belediyesi, atık yağların toplanması için ilçenin farklı noktalarına ‘bitkisel atık yağ toplama kutusu’ yerleştirdi.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçenin farklı noktalarına "bitkisel atık yağ toplama kutusu" yerleştirdi. Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kubilay Kayır ve ekipler tarafından başlatılan “Çevre dostu Yahşihan” projesi kapsamında evsel atık yağlar toplanıyor. Atık yağın çevreye verebileceği olası zararların önüne geçilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

"Geri dönüşüme kazandırıyoruz"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Ticari alanların atık yağlarının yanı sıra, çevre ve doğa için büyük bir tehdit oluşturan evsel atık yağların da ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması konusunda çalışmalarımızı hızlandırdık. Bitkisel atık yağ toplama kutuları site önlerine bırakılmaya başlandı. Lisanslı firma tarafından haftalık kontrolleri yapılacaktır. Herkesten ricamız geri dönüşüm için atık yağlarınızı düzgün bir şekilde kutulara koyarak doğamız için yaptığımız bu uygulamaya destek ve yardımcı olmaları. Şimdiden herkese teşekkür ederim” dedi.

