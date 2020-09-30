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Yahşihan’da çöp konteynerleri yenilendi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 30.09.2020 11:15 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ihtiyaç duyulan bölgelere ve çeşitli nedenlerle yıpranmış olan çöp konteynerlerinin yerine yenileri yerleştirildi.Paslanmış, tekerlekleri düşmüş, kapakları kapanmayan, boyaları yıpranmış ve görüntü kirliliğine neden olan eski çöp konteynerler, Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilendi.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ihtiyaç duyulan bölgelere ve çeşitli nedenlerle yıpranmış olan çöp konteynerlerinin yerine yenileri yerleştirildi.
Paslanmış, tekerlekleri düşmüş, kapakları kapanmayan, boyaları yıpranmış ve görüntü kirliliğine neden olan eski çöp konteynerler, Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilendi. Yerleştirilen yeni çöp konteynerleri geniş hacmi ile çöplerin konteynerlerden taşarak oluşturduğu görüntüyü de engelleyecek. Daha modern olan çöp konteynerleri, ayrıca şehrin estetik yapısına güzel bir görünüm kazandırmanın yanı sıra temizliğine de ayrı bir değer katıyor.

“Daha temiz bir Yahşihan için çalışıyoruz”
Daha temiz bir ilçe için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Yeni çöp konteynerlerini ilçemizin birçok caddelerine ve sokaklarına yerleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. İlk etapta kullanım sırasında eskiyenler, yıprananlar ve delinenler başta olmak üzere konteyneri yenileri ile değiştirdik. Yenisi ile değiştirdiğimiz eskiyen, tamir, bakım ve boyama işlemleri tamamlanan konteynerler tekrar hizmete sunulmak üzere yerlerine bırakılırken, tamiri mümkün olmayanlar yenileri ile değiştirildi. Tek gayemiz Yahşihan’ımıza daha iyi hizmet etmek. Hep birlikte daha temiz bir Yahşihan için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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