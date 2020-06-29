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Yahşihan’da hasat zamanı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 29.06.2020 10:20 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde buğday ve arpa hasadı başladı.Temmuz ayının yaklaşması ile birlikte hububat alanında çiftçiler hareketli günler yaşıyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde buğday ve arpa hasadı başladı.
Temmuz ayının yaklaşması ile birlikte hububat alanında çiftçiler hareketli günler yaşıyor. Bu kapsamda arpa ve buğdaylar Yahşihan’da hasat edilmeye başlandı. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz çiftçilere bereketli bir hasat yılı dileyerek biçerdöverin direksiyonuna geçip hasat yaptı. Üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını aktaran Başkan Türkyılmaz, çiftçilere ikramda bulundu. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Toprak o kadar cömert ki, dökülen her damla alın terinin karşılığını verir” sözüyle konuşmasına başlayan Türkyılmaz; “Bugün alın teri ile kazanan çiftçilerimizi ziyaret edip hasatları bereketli olsun dedik. Tüm çiftçilerimize bol kazançlı, verimli bir hasat dönemi ve kolaylıklar diliyorum. Bütün dileğimiz ürün toplamının yüksek olması ve tarlada verilen emeğin piyasada gerçek değer bulmasıdır. Allah hepsinin yardımcısı olsun” dedi.

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