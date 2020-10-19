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Yahşihan’da her binaya bir salıncak

KIRIKKALE HABERLERİ  | 19.10.2020 14:54 | Son Güncelleme

Yahşihan Belediyesi tarafından Yeşilvadi Mahallesinde bulunan TOKİ bloklarının bahçesine site sakinlerinin zaman geçirebilecekleri yetişkin salıncakları yerleştirildi.Yahşihan Belediyesi hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Yahşihan Belediyesi tarafından Yeşilvadi Mahallesinde bulunan TOKİ bloklarının bahçesine site sakinlerinin zaman geçirebilecekleri yetişkin salıncakları yerleştirildi.
Yahşihan Belediyesi hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Yahşihan Belediyesi tarafından Yeşilvadi Mahallesinde bulunan TOKİ’lerin bahçesine site sakinlerinin zaman geçirebilecekleri yetişkin salıncakları yerleştirildi. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, buradaki siteleri tek tek gezerek yetişkin salıncaklarının kurulumuna yardım etti. Başkan Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında; “İlçemizin en nezih yerlerinden olan Yeşilvadi Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarımızın önüne vatandaşlarımızın zaman geçirebileceği 24 adet yetişkin salıncağı koyduk. Toplamda 50 bin TL bedelinde olan salıncaklarımız, Yeşilvadi mahallesi sakinlerimize hayırlı olsun. Yeşilvadi mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımızdan bu kaliteyi devam ettirmelerini rica ediyorum” dedi.
Yeşilvadi Mahallesi Site sakinleri bu hizmetten dolayı Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’a teşekkürlerini sundu.

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